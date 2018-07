Chuva fecha aeroporto de Congonhas e desvia voos

Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), o cronograma de pousos e decolagens foi afetado entre 17h13 e 17h32. O aeroporto de Congonhas opera por instrumentos desde às 17 horas.

Estado de atenção

As zonas leste e sudeste de São Paulo estão em estado de atenção desde às 15h15 e se juntam às regiões oeste, sul e Marginal do Pinheiros que já estavam sob atenção, desde o início da tarde de hoje.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura, as zonas norte, centro e Marginal do Tietê já não estão na mesma condição e estão fora de perigo. De acordo com imagens de radar, a previsão é de que as chuvas se estendam até o final da tarde, atingindo outros pontos da cidade, condição que aumenta o potencial para inundações, e incide no estado de alerta.

Na cidade há ainda cinco pontos de alagamentos, todos transitáveis. Os locais são: Avenida Maria Coelho Aguiar, Marginal do Pinheiros (próximo a Avenida João Dória), Viaduto República da Armênia, Rua Maria Paula e Rua Acari.