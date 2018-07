Chuva não chega a rios que abastecem região de Campinas As chuvas que atingiram nos últimos dias o Paraná e algumas regiões de São Paulo passaram longe dos rios que abastecem as regiões de Campinas e Piracicaba, no interior de São Paulo. Cinco cidades que já estão racionando a distribuição de água estudam medidas para ampliar as restrições ao consumo. O objetivo é evitar colapso total no abastecimento até a volta das chuvas, entre o final de setembro e o início de outubro. Os rios que atendem a região também servem o Sistema Cantareira, que abastece a Grande São Paulo - incluindo o "volume morto", o sistema operava com 23,3% da capacidade nesta sexta-feira, 13.