Ciclista morre atropelado por ônibus no Rio

RIO - O ciclista Jeferson Damasceno, de 18 anos, morreu após ter sido atropelado por um ônibus da linha 178 (São Conrado - Rodoviária) na Avenida Augusto Severo, na Glória, zona sul do Rio de Janeiro, no início da manhã desta quinta-feira, 4. Damasceno chegou a ser levado por bombeiros ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro, mas não resistiu aos ferimentos.

O motorista do ônibus foi levado à 9ª Delegacia de Polícia (Catete) para prestar depoimento. O acidente ocorreu por volta das 6h40. O local já foi periciado.

Outros casos. Na manhã do dia 1º de maio, o triatleta amador Alberto da Silveira Júnior, de 40 anos, foi atropelado por um carro na Praça da Bandeira, na zona norte da capital, quando se deslocava para a Praia de Copacabana, na zona sul. Testemunhas contaram à polícia que o motorista fugiu sem prestar socorro.

Em 30 de abril, o também triatleta e dentista Pedro Nikolay, de 31 anos, morreu depois de ser atropelado por um ônibus na Avenida Vieira Souto, em Ipanema, na zona sul.

E no dia 1º de abril, a diretora de TV Gisela Matta, de 36 anos, morreu após ter sido atropelada, na noite do dia anterior, por um ônibus no Leblon, zona sul.