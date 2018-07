Clarivi eleva estimativa da safra de soja a 89,95 mi t no país

"O aumento na produção é fruto tanto do crescimento da área plantada quanto da expectativa de uma produtividade maior", disse a consultoria, em nota, referindo-se às projeções divulgadas em dezembro.

A nova estimativa para a área colhida com soja é de 29,77 milhões de hectares, ante 29,73 milhões vistos em dezembro de 2013.

Na safra passada, o Brasil produziu um recorde de 82,6 milhões de toneladas em uma área de 28 milhões de hectares, segundo a Clarivi.

O plantio atinge 98,9 por cento da área esperada para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, disse a Clarivi, em linha com o índice registrado na primeira semana de 2013.

As lavouras em maturação, fase anterior à colheita, representam 1,7 por cento da área do centro-sul.

Na semana passada, a associação dos produtores de Mato Grosso disse que as primeiras colheitas ocorreram no Estado por volta do Natal.

Sobre o Sul do país, a Clarivi disse que, apesar de o clima mostrar-se mais seco, "as lavouras de soja ainda não foram afetadas, assim como já ocorre em algumas áreas com milho."

Após um dezembro mais seco, as chuvas estão retornando ao Rio Grande do Sul e ao Paraná, aliviando temores de produtores de soja da região.

"Os próximos dias serão caracterizados pelo retorno das chuvas mais organizadas no sul do Brasil. Do Rio Grande do Sul ao Paraná deve chover ao longo dessa semana", disse nesta segunda-feira a Somar Meteorologia.

(Por Gustavo Bonato)