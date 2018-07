Com Habite-se, Shopping JK Iguatemi deve abrir amanhã A Prefeitura de São Paulo concedeu ontem o Habite-se ao Shopping JK Iguatemi, na Vila Olímpia, zona sul da capital. O documento atesta que o empreendimento está de acordo com a legislação e pronto para abrir. Dois meses depois da data marcada para a primeira inauguração, a expectativa é de que a abertura ocorra amanhã à tarde, com emissão do alvará de funcionamento, única licença pendente.