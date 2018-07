Começa 2ª fase do vestibular da Unicamp A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) realiza a partir de hoje a segunda fase do vestibular 2009 em 21 cidades brasileiras. Foram aprovados para a segunda fase 16.885candidatos, 35,9% dos 47.066 que realizaram a prova da primeira fase. Eles concorrem a 3.434 vagas em 66 cursos da universidade e dois cursos da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp). O candidato poderá se informar sobre seu local de prova no site da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest, www.comvest.unicamp.br). Basta digitar número de inscrição e senha. A segunda fase vai até o dia 14. A Comvest informou que os locais de prova não serão necessariamente os mesmos em que os candidatos fizeram a primeira fase. Em alguns casos, haverá mudança de cidade. Por exemplo, os estudantes que fizeram o exame de primeira fase em Sumaré e Valinhos farão a segunda fase em Campinas. Quem fez a prova em São Bernardo do Campo terá de se deslocar até Santo André para o exame de segunda fase. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.