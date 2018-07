Começa a apuração das escolas de samba no Rio Começou há pouco a apuração das escolas de samba do carnaval do Rio de Janeiro. Otimista, o presidente da Vila Isabel, Wilson Pereira Alves, o Moisés, disse que a "química" entre os carnavalescos Paulo Barros e Alex de Souza funcionou perfeitamente no desfile deste ano. No Salgueiro, a expectativa também é grande. "A expectativa é grande, mas a gente tem que ter pé no chão. A escola toda desfilou com garra e disposição, mas outras também fizeram bonito, que vença a melhor", afirmou a presidente da escola, Regina Duran. Para o presidente da Vila Isabel, os dois carnavalescos devem continuar trabalhando juntos em 2010, quando a escola apresenta o enredo provavelmente sobre Noel Rosa. "Ao longo da avenida, nas arquibancadas, nos camarotes, nas cabines dos jurados, todos foram unânimes em dizer que a Vila não teve erro. Espero que os jurados também entendam assim", disse, minutos antes do início da apuração no Sambódromo do Rio. A escola apresentou enredo sobre o Theatro Municipal.