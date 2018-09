Comerciante é assassinado na zona norte de São Paulo

Um comerciante foi assassinado na manhã desta segunda-feira, 3, no Parque Novo Mundo, zona norte de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), testemunhas disseram que Manuel de Jesus Oliveira, de 50 anos, foi atingido por três disparos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo uma funcionária de Oliveira, ela ouviu o chefe chegar com o carro na empresa, mas, ao olhar pela janela, não viu o veículo estacionado em frente ao local. De acordo com a SSP, foi quando a funcionária ouviu um disparo e em seguida uma moto preta se afastar em baixa velocidade. Logo após, a pessoa que estava na garupa da motocicleta atirou mais duas vezes, segundo a mulher contou à polícia. O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou o comerciante para o Hospital Municipal Vereador José Estorópoli, na Vila Maria, mas ele acabou morrendo. De acordo com a SSP, outra testemunha contou à polícia que Oliveira tinha comentado com a família que uma moto preta estava circulando há algum tempo na região de sua casa. O local do crime foi periciado e o boletim de ocorrência registrado como homicídio qualificado no 90.º Distrito Policial (Parque Novo Mundo). Até o início da tarde, os criminosos ainda não haviam sido identificados e permaneciam foragidos.