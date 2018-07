Companhia informa ter sanado vazamento de gás no Rio A Companhia Estadual de Gás (CEG) do Rio de Janeiro informou que já sanou o problema de vazamento de gás no Leblon registrado nesta tarde. O vazamento na rede foi provocado por uma retroescavadeira que atingiu a tubulação durante a demolição de um prédio localizado na Rua General Urquiza. A Companhia afirmou que chegou ao local às 15h18 e conseguiu resolver o problema às 16h16.