Conferência de dramaturgia na Escola de Teatro A recém-inaugurada SP Escola de Teatro recebe hoje, às 19 h, uma conferência sobre dramaturgia com a coordenadora residente Marici Salomão e o dramaturgo Luís Alberto de Abreu. Além de trabalhar com Antunes Filho, no Centro de Pesquisa Teatral (CPT), com Antônio Araújo, do Teatro da Vertigem, e com Gabriel Villela, o dramaturgo tem um trabalho forte com comédias populares junto com a Fraternal Companhia de Arte e Malas-Artes, da qual é fundador com Ednaldo Freire. Aberta ao público e com entrada franca, a SP Escola de Teatro fica na Avenida Rangel Pestana, 2.401, Brás, telefone 2292-7988.