Conselho repudia violência contra mulheres em prisão Após as denúncias de abuso sexual no presídio de Pedrinha, no Maranhão, o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM), ligado à Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência da República, se manifestou nesta terça-feira, 14, sobre a violência sofrida por mulheres que visitaram presos do complexo prisional. Em nota de repúdio, o Conselho condenou a violência sofrida pelas vítimas e pediu que o governo estadual investigue as denúncias.