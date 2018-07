Consumo de café no Brasil cresce 3,11% em 10/11, diz Abic

O consumo ficou abaixo da expectativa do setor anunciada no início do ano passado, de 20,27 milhões de sacas.

A Abic informou ainda que o consumo per capita de café torrado no Brasil em 2011 atingiu recorde de 4,88 quilos. No ano anterior, em 2010, o volume de café consumido no país foi de 4,81 quilos.

Para 2012, a Abic projeta um crescimento de 3,5 por cento, o que elevaria o consumo para 20,4 milhões de sacas.

O Brasil é o segundo maior consumidor de café do mundo, atrás dos Estados Unidos.

(Reportagem de Roberto Samora)