Corpo de empresário é encontrado em Trancoso, na BA

As buscas continuam. Ainda falta encontrar o corpo de Jordana Kfuri Cavendish.

No helicóptero estava a estudante Mariana Noleto, de 20 anos, que era namorada de Marco Antônio, um de filhos do governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB).

Os destroços do helicóptero foram encontrados pela Marinha na noite de ontem. A aeronave estava a 50 metros da costa e a cerca de 10 metros de profundidade.

O enterro de duas das vítimas, a mãe Fernanda Kfuri, de 34 anos, e o filho Gabriel Kfuri, de 2 anos, ocorreu na tarde desta segunda-feira, no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro.

Também morreram no acidente Luca Kfuri de Magalhães Lins, de 3 anos, e a babá, Norma Batista de Assunção, de 49 anos.