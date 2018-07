Corpo de neta de Portinari é cremado no RJ A estudante Maria Candida Portinari, de 16 anos, neta do pintor Candido Portinari, morreu na noite de domingo (24) após ser encontrada desacordada no banheiro de sua casa, em um condomínio de luxo na Estrada das Canoas, em São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro. Parentes suspeitam que tenha ocorrido vazamento de gás no aquecedor do banheiro. O corpo de Maria Candida foi cremado na tarde desta segunda-feira.