Corte rejeita pedido para suspender julgamento de Berlusconi Uma corte de Milão rejeitou, nesta segunda-feira, o pedido dos advogados de Silvio Berlusconi para que o julgamento do ex-premiê italiano por ter pago por sexo com uma prostituta menor de idade fosse suspenso até as eleições nacionais nos dias 24 e 25 de fevereiro.