CPI convida deputado do PSDB para explicar relação com Cachoeira A CPI do Cachoeira convidou nesta terça-feira o deputado Carlos Leréia (PSDB-GO) para explicar sua relação com Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. O parlamentar também enfrenta processo por possível quebra de decoro no Conselho de Ética na Câmara motivado pelas denúncias de sua relação com Cachoeira.