CPTM: 25 feridos em acidente já receberam alta

A CPTM acrescentou ainda que das 42 vítimas encaminhadas para hospitais da região, pelas viaturas do SAMU, Corpo de Bombeiros e da própria empresa, 25 já foram liberadas e as outras 17 passam por atendimento médico. De acordo com a CPTM, nenhuma está em estado grave. Segundo a CPTM, as informações mais recentes foram levantadas pela equipe do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU).

Por volta das 13h40, duas composições colidiram na estação Palmeiras/Barra Funda, sentido Luz. Um trem foi de encontro ao outro que estava parado à frente, aguardando a sinalização para seguir rumo ao seu destino, segundo a CPTM. As causas do acidente serão apuradas por meio de sindicância interna.