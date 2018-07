Cresce nº de postos sem combustível no interior de SP

SOROCABA - Apesar da determinação da Justiça para a suspensão do bloqueio no fornecimento de combustível, os postos da região de Sorocaba, no interior de São Paulo, continuavam sem receber álcool e gasolina no início da tarde de hoje. Em Vargem Grande Paulista, o empresário Miguel Pedroso estava com dois de seus três postos parados. Três caminhões-tanque que deveriam ter chegado segunda-feira à noite continuavam retidos em Barueri. "A greve acabou só na TV porque na prática o boicote continua", disse. "Falei com a transportadora e disseram que os motoristas não conseguem sair com a carga".

Em Sorocaba, a falta de combustível se agravou durante o dia e no início da tarde a maioria dos 120 postos tinha bombas paradas. A cidade é abastecida principalmente pelo entreposto de Paulínia. Mesmo assim, as encomendas dos postos não chegavam. Nos estabelecimentos que ainda tinham combustíveis havia longas filas para abastecer. Até o posto de uma rede de hipermercado suspendeu o abastecimento por falta de combustível. Em Votorantim, três dos cinco postos tinham ficado sem álcool ou gasolina hoje.