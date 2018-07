Crescimento verde exige investimento, diz economista

O aumento em produtividade significa fazer uma transição para um modelo de "crescimento verde", em vez de simplesmente reduzir emissões de gases de efeito estufa. "O que temos que fazer é mudar o modo de produção de um modelo extensivo, como se os recursos fossem infinitos, para um modelo intensivo em capital e altamente produtivo", disse Heller em palestra nesta terça-feira, último dia do Rio Investors Day, realizado no hotel Copacabana Palace. Para Heller, os mercados, sozinhos, não serão capazes de direcionar investimentos para o "crescimento verde", mas eles poderão ser rentáveis no longo prazo.