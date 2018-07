Criminosos ateiam fogo em ônibus na zona norte de SP

A Polícia Militar informa que os homens pararam o ônibus que passava na altura do número 2.500 da avenida Deputado Cantídio Sampaio, no Jardim Guarani, zona norte da capital, por volta das 21 horas. Os criminosos exigiram que os passageiros desembarcassem do coletivo e, então, incendiaram o veículo com um pavio. Em seguida, os cinco suspeitos fugiram, afirma a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

De acordo com depoimentos de testemunhas, nenhum dos integrantes do grupo portava arma. O motorista do ônibus usou o extintor para apagar o incêndio. A ocorrência foi registrada no 72º Distrito Policial.