Crise global chega às fábricas brasileiras em outubro A crise financeira global chegou às fábricas brasileiras em outubro, período em que a produção industrial amargou a pior queda em quase um ano, mostraram dados divulgados nesta terça-feira. A produção das indústrias instaladas no país caiu 1,7 por cento em outubro, depois de ter subido 1,5 por cento em setembro, de acordo com dados revisados, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Inicialmente, o instituto havia informado um aumento de 1,7 por cento na produção industrial de setembro. A queda na produção em outubro foi a mais acentuada desde novembro do ano passado, quando a atividade das fábricas recuou 2,1 por cento. O dado também foi pior do que o estimado por analistas consultados pela Reuters, que esperavam uma queda de apenas 0,3 por cento no mês. "O recuo observado na produção, entre setembro e outubro, atingiu 15 dos 27 ramos pesquisados, com o principal impacto negativo vindo de Outros produtos químicos, setor que acumulou perda de 20,9 por cento nos últimos três meses", afirmou o IBGE em comunicado. O desempenho da indústria brasileira na comparação anual também ficou abaixo do esperado. A produção de outubro ficou apenas 0,8 por cento acima do verificado em outubro do ano passado. Esse é o pior desempenho, neste tipo de comparação, desde dezembro de 2006. O resultado também ficou bem abaixo das estimativas do mercado, que esperava um avanço anual de 2,7 por cento, de acordo com pesquisa Reuters publicada na véspera. Na comparação anual, a redução no ritmo produtivo alcançou todas as categorias de uso, informou o IBGE. De janeiro a outubro, a produção industrial cresceu 5,8 por cento e nos últimos 12 meses, 5,9 por cento, acrescentou o IBGE. O instituto também revisou os dados referentes ao mês de agosto, quando a produção teve queda de 1,5 por cento, e não 1,2 por cento como inicialmente informado. (Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)