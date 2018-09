Decretada situação de emergência em Santa Catarina Após 52 dias de chuva, que resultaram em mais de 700 pessoas desabrigadas e seis mortes, o governo de Santa Catarina decretou hoje situação de emergência em todo o território estadual, segundo informações da Agência Brasil. A medida será adotada, de acordo com o coordenador da Defesa Civil estadual, major Márcio Alves, também pela dificuldade de alguns municípios de providenciar os trâmites burocráticos para os decretos, devido ao isolamento. A perspectiva de que as chuvas continuem de forma significativa sobre o Estado preocupa as autoridades. "É uma situação que está grave e tende a piorar cada vez mais com a seqüência das chuvas", afirmou Alves, após reunião com o governador Luiz Henrique da Silveira. O governo também decidiu ativar imediatamente um grupo de ações coordenadas, composto por representantes de todas as secretarias estaduais, para implementar ações preventivas e de amparo às vítimas dos alagamentos e desmoronamentos.