Defesa Civil prevê sol durante o feriadão em São Paulo A Coordenadoria de Defesa Civil de São Paulo divulgou um boletim meteorológico em que informa que hoje o tempo segue seco no Estado, com sol e temperaturas em rápida elevação no decorrer do dia, com baixa umidade do à tarde. Conforme o boletim, amanhã o clima continuará seco, com madrugadas fria e tarde quente para a época do ano. Persistem as condições de geadas na região serrana ao amanhecer e níveis críticos de umidade relativa do ar no período vespertino. O domingo, segundo os meteorologistas, será mais um dia de sol em São Paulo, com temperaturas baixas na madrugada e em rápida elevação no decorrer do dia. Os índices de umidade relativa do ar seguirão baixos, especialmente no interior. No final da tarde a propagação de uma frente fria fraca pelo oceano causa apenas variação de nuvens na faixa litorânea.