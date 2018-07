Delegacia investiga se retroescavadeira rompeu cano

O incidente foi por volta das 4 horas, na Avenida Vicente de Carvalho, no entroncamento com a Rua Pastor Martin Luther King. O vendedor Edson Barreto, de 47 anos, morador do residencial Vicente de Carvalho, que fica em frente à obra, afirmou que não acordou com o barulho, mas o porteiro interfonou para moradores retirarem automóveis que poderiam ser inundados. Os carros estavam em frente ao conjunto de prédios. "Para fazer essa obra, eles tinham de ter planta da Cedae. Mas fazem de qualquer jeito", criticou. No momento, equipes da Cedae estão no local que ainda está com bastante água.