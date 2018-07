Delegado morto em assalto havia sofrido atentado

Em agosto daquele ano, criminosos lançaram uma granada contra a casa do policial. O artefato explodiu e por pouco não causou a morte da mãe de Paulo, que estava na sala da residência. Os bandidos ainda dispararam vários tiros contra os carros que estavam na frente da casa. Quem conta é o delegado Fernando Gonçalves de Oliveira, da DIG de Ribeirão, amigo de Paulo e que na época investigou o atentado. "Prendemos os autores e eles confessaram o crime. Eles faziam parte de uma quadrilha de ladrões de cargas e de veículos que o Paulo estava investigando, por isso queriam sua morte ou pelo menos intimidá-lo."

De acordo com Oliveira, o delegado morto era destemido e fazia investigações inteligentes, por isso ele não acredita na hipótese de tentativa de assalto. "Não acredito que foi assalto. Tomar três tiros e não ter nada roubado... Ele nem chegou a sacar a arma, por que os bandidos iriam atirar?", questionou.

O delegado, que trabalhou 11 anos com o colega morto, conta que ele era de uma família de policiais e gostava da profissão. "O pai dele, também Paulo, é delegado aposentado. A mulher, Renata, é delegada em Passos, Minas Gerais, e um dos irmãos já foi delegado estadual e agora é federal. O outro irmão é médico legista e a irmã, fisioterapeuta. Uma família ótima. As filhas dele, a Vitória (18 anos) e a Fernanda (8 anos), estão inconsoláveis, como toda a família e os amigos."

Fernando acompanhou o velório e participou da salva de tiros em homenagem ao policial morto durante o sepultamento, no cemitério do distrito de Bonfim Paulista, em Ribeirão Preto. Ele disse que a morte do policial é uma grande perda, não só para os familiares e amigos, mas para a Polícia Civil do Estado de São Paulo. "Para os bandidos, ele era osso duro de roer, tanto que prendeu muitas quadrilhas, inclusive algumas que atuavam no litoral. É preciso ver o que de fato aconteceu, o que está acontecendo com os policiais. Não vi o governador Alckmin no enterro. É preciso investigar e esclarecer."