Desabamento deixa três feridos em Erechim, no RS O desabamento de um pilar e vigas de um prédio em construção deixou três operários feridos hoje, em Erechim, no norte do Rio Grande do Sul. Os trabalhadores estavam montando a estrutura em pré-moldados de um pavilhão industrial quando ocorreu o acidente. Um deles teve ferimentos em um dos pulmões, submeteu-se a cirurgia e está internado em estado grave. O segundo também passou por uma cirurgia devido às fraturas que teve, e permaneceu no hospital em situação considerada estável. O terceiro sofreu ferimentos menores e ficou em observação. A prefeitura interditou a obra porque há risco de outras vigas caírem. As causas do acidente serão apuradas pela perícia.