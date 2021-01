Descubra quais os 10 produtos eletrônicos mais vendidos na Amazon

A Amazon disponibiliza listas atualizadas dos produtos mais vendidos pelo site. É algo que desperta curiosidade, para que possamos ver o que os clientes estão comprando, e ainda uma boa chance de conhecer itens que podem fazer nossa cabeça também.

A lista muda a todo o momento, de acordo com as compras efetuadas, mas no caso de eletrônicos muitos se mantêm há muito tempo na tabela seleta dos mais queridinhos, caso do Kindle, campeão da lista, e versões do Echo Dot com Alexa.

Abaixo, saiba mais detalhes sobre os 10 produtos eletrônicos mais vendidos pelo site da Amazon, de acordo com os dados desta sexta (22).

Os 10 eletrônicos mais vendidos da Amazon

1º - Kindle 10ª Geração com Iluminação Embutida

O novo dispositivo de leitura da Amazon faz sucesso no mundo todo. Agora com iluminação embutida ajustável, o Kindle permite ler em ambientes aberto ou fechados e a qualquer hora do dia, com a mesma facilidade. É como se estivéssemos lendo em papel. Possui tela touchscreen antirreflexo e permite a marcação de trechos e o ajuste de tamanho da fonte. Além disso, dá para armazenar milhares de livros em sua biblioteca.

2º - Echo Dot (4ª Geração): Smart Speaker com Alexa

Este é outro produto da Amazon que sempre está na lista dos mais vendidos. O novo design de áudio com direcionamento frontal garante um som ainda mais completo. Com ele, dá para controlar dispositivos conectados para trancar portas, acender luzes e ligar aparelhos como máquinas de café - isso tudo apenas com comandos de voz. Com a Alexa integrada, fica muito mais fácil fazer todas as atividades do dia a dia, incluindo tirar dúvidas sobre a previsão do tempo, saber as principais notícias do dia e responder qualquer tipo de pergunta.

3º - Fire TV Stick Lite com Controle Remoto Lite por Voz com Alexa

Integrado ao assistente virtual Alexa, o produto oferece centenas de canais e os principais aplicativos do mercado, como Prime Video (com mais de 100 mil filmes e séries disponíveis), Netflix, YouTube, Disney+, Amazon Music, Spotify e Vivo Play. Com streaming rápido e em Full HD, vem com um controle com o qual é possível, com comando de voz, buscar e iniciar programas.

4º - Echo Dot (3ª Geração): Smart Speaker com Alexa

Este é o smart speaker de maior sucesso da Amazon. Controlado por voz com a assistente virtual Alexa, permite que o usuário peça músicas e tire dúvidas de forma simples e rápida. Também é possível ligar para amigos e familiares e controlar dispositivos compatíveis de casa inteligente, trancando portas ou apagando luzes de forma instantânea, apenas com a voz.

5º - Redmi Note 9S Aurora Blue 6GB RAM 128GB

Lançado em 2020, o aparelho possui tela com resolução de 1080 x 2400 e memória interna de 128 gigas. A câmera frontal tem 16 megapixels, e as câmeras traseiras contam com 48mp x 8 mp x 5mp x 2mp.

6º - Smartphone Xiaomi Redmi Note 9S - 4GB + 64GB

Super bem-avaliados pelos clientes, o smartphone da Xiaomi traz memória RAM de 4GB e memória interna de 64GB. Disponível nas cores azul, cinza e branco.

7º - Smart TV LED 24" Monitor LG 24TL520S

Bivolt, a smart TV da LG possui tecnologia que permite espelhamento de diversos aparelhos, como smartphones, tablets ou notebooks, diretamente na tela. Com a televisão, também é possível navegar por sites e assistir a séries e vídeos em streaming, por meio dos aplicativos instalados. A função Time Machine é outro diferencial, já que, com ela, dá para fazer gravações de programas para assistí-los quanto quiser, além de retroceder, avançar e pausar a programação da TV ao vivo.

8º - Celular Xiaomi Poco X3 6GB/128GB NFC

Este aparelho da Xiaomi vem com 20 megapixels na câmera de selfie e 64MP nas quatro câmeras traseiras. A capacidade de armazenamento é de 128 gigas de memória, e a tela tem 6,67 polegadas de tamanho.

9º - Smartphone Xiaomi Redmi Note 9S - 6GB + 128GB

Também na lista de mais vendidos, este smartphone vem com sistema operacional Android. A resolução é de 1080 x 2400 pixels, com tela de 6,67 polegadas. A memória RAM de 6GB se une aos 128GB de armazenamento interno. As quatro câmeras traseiras oferece 48mp x 8mp x 2mp x 5mp.

10º - Smart TV LED 32'' HD Samsung LH32BETBLGGXZD

As imagens ficam mais vivas e nítidas com a qualidade HD em alta definição. Com esta smart TV, dá para acessar aplicativos como Netflix e Amazon Prime Video, além de músicas, notícias, jogos e redes sociais.

Assine a Amazon Prime para ganhar frete grátis em milhares de produtos, além de ter acesso a promoções exclusivas e curtir séries, músicas e eBooks à vontade. Saiba mais.

Os preços podem sofrer alteração, e o Estadão pode receber comissão por meio de vendas realizadas em links presentes neste artigo.