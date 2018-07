Desenvolvedora de app de videoconferência Fuzebox capta US$20 mi

A Fuzebox compete com a Cisco, Polycom e Logitech, todas empresas de maior porte, no mercado de conference calls corporativas. Ela oferece o serviço de colaboração visual a uma fração do custo cobrado pelos tradicionais fornecedores de equipamento.

A Fuzebox tem cerca de 2,5 milhões de usuários, que realizam 78 mil reuniões online por dia.

A empresa foi fundada sob o nome de CallWave em 1998. Ela foi uma companhia de capital aberto entre 2004 e 2009, quando seus fundadores fecharam seu capital e a renomearam para FuzeBox.

A Index Ventures liderou o investimento, em uma das primeiras transações de seu fundo de tecnologia de 350 milhões de euros (431 milhões de dólares). O sócio da Index Mike Volpi se juntará, também, ao conselho da Fuzebox.

A Index é conhecida por ter apoiado o Skype, atualmente controlado pela Microsoft, em seu estágio inicial. Outros investimentos incluem a empresa de pagamentos via celular Boku, o serviço de música online Lastfm e a companhia de armazenamento online Dropbox.

Khosla Ventures e Insight Ventures também investiram no Fuzebox.

