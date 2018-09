Desmoronamento impede liberação da BR-376, em SC

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) tinha esperança de que pudesse liberar o tráfego no quilômetro 684 da BR-376, principal ligação entre Curitiba e Florianópolis, próximo à divisa com Santa Catarina, até o meio-dia de hoje. No entanto, um novo desmoronamento por volta das 8 horas da manhã impediu que isso pudesse ser feito. Veja também: Tragédia em Santa Catarina 'Em menos de 1 minuto, eu perdi as duas', diz pai SP enviará 2 helicópteros para auxiliar a Defesa Civil de SC Chuvas suspendem prazos judiciais em SC até quinta-feira Estudo já mostrava como evitar problemas de enchentes em SC Condições em SC fazem Correios interromperem serviços Chuva deve continuar até 4ª; situação é crítica Chuva interdita estradas federais em Santa Catarina Chuvas interrompem abastecimento de gás em parte de SC Blog é criado para ajudar moradores afetados em Blumenau Veja galeria de fotos dos estragos em SC Por isso, a PRF decidiu que esse trecho permanecerá fechado até que os quilômetros 12 e 13 da BR-101 (continuação da BR-376 em Santa Catarina) sejam liberados. Nesse local, houve afundamento de pista e a previsão é de conserto para sexta-feira, se as chuvas cessarem. A alternativa para quem precisa ir a Santa Catarina é a rodovia BR-116.