Dilma diz no twitter que 695 médicos chegam hoje ao País A presidente Dilma Rousseff afirmou, em sua conta no Twitter, que desembarcaram neste domingo, 27, no País mais 695 médicos que farão parte do programa Mais Médicos. Dilma escreveu que eles "se somam aos 577 médicos que chegaram ontem (sábado, 26)". Ainda de acordo com a presidente, "somados aos profissionais que já estão trabalhando, esse grupo amplia a cobertura do Mais Médicos de 5 milhões para 13 milhões de brasileiros!"