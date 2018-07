Dilma diz que política fiscal tem 'desempenho inquestionável'

A defesa da política fiscal veio um dia após o Banco Central divulgar que o setor público consolidado registrou déficit primário de 14,5 bilhões de reais em agosto, no pior resultado para o mês da história.

"Temos tido nessa área desempenho inquestionável", afirmou a presidente.

O resultado primário é a poupança que o governo fez para pagar a dívida pública. Como governo poupando menos, a relação dívida líquida sobre PIB, que é um dos indicadores de solvência de um país, vem crescendo ao longo deste ano. Em dezembro, a dívida líquida estava em 33,6 por cento do PIB, e fechou agosto a 35,9 por cento.

"Essa é uma flutuação. Nós estamos certos que a dívida líquida sobre o PIB fica na mesma faixa e não sai dela", disse a presidente a jornalistas, no Palácio da Alvorada, ao ser questionada sobre o que pretendia fazer para que essa relação voltasse a cair.

"Eu quero lembrar que nós (do governo do PT) recebemos a dívida líquida sobre PIB em 60 e poucos por cento, o que é um número extremamente preocupante", disse, comparando com o período do governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

"Eu não vi ninguém dizer que 35 por cento de dívida líquida (sobre o PIB) seja preocupante nem aqui e nem em lugar nenhum do mundo", acrescentou a petista.

CONTABILIDADE DAS CRECHES

Dilma comentou ainda a sua promessa de campanha em 2010, de construir 6 mil creches pelo país.

A presidente afirmou que o governo encontrou dificuldades para atingir a meta porque havia muita demora na construção das unidades.

Segundo ela, o governo contratou 8.390 unidades, sendo que 1.938 já estavam contratadas desde o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Desse total, foram construídas e entregues 2.052 creches. Outras 4.055 estão em construção e outras 2.283 estão na fase de contratação.

Seus principais adversários na corrida presidencial, Marina Silva (PSB) e Aécio Neves (PSDB), têm utilizados outros números e acusado a presidente de não ter cumprido a sua promessa de campanha.

(Por Jeferson Ribeiro)