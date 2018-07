Dilma oferece apoio ao RJ em razão das chuvas Sensibilizada com o número de mortos em Petrópolis (RJ), a presidente Dilma Rousseff ligou nesta segunda-feira para o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Segundo informações da Presidência da República, divulgadas no Blog do Planalto, Dilma "ofereceu apoio federal para enfrentar as consequências das chuvas na Serra Fluminense". Pelo menos 13 pessoas já morreram com as chuvas na região.