Dissidente chinês foge de prisão domiciliar e divulga vídeo cobrando ação de governo

Um dos ativistas pró-direitos humanos mais famosos da China, o advogado Chen Guangcheng, fugiu da prisão domiciliar e divulgou um vídeo dirigido ao primeiro-ministro do país, Wen Jiabao.

Chen estava cumprindo a sentença de prisão domiciliar desde que foi libertado da prisão, em 2010.

No vídeo, postado na internet pelo site em chinês de notícias sobre dissidentes Boxun, baseado nos Estados Unidos, Chen pede que Wen Jiabao investigue e processe autoridades locais que, de acordo com ele, teriam espancado membros de sua família.

O dissidente também pede garantias de segurança para sua família e faz um apelo ao governo chinês para que enfrente e puna a corrupção no país.

Ativistas defensores de direitos humanos afirmam que Chen conseguiu escapar de sua casa na cidade de Dongshigu, na província de Shandong, no domingo passado. O pradeiro do dissidente ainda é desconhecido.

Segundo Jo Floto, correspondente da BBC na capital chinesa, há rumores de que Chen teria se refugiado em uma missão diplomática em Pequim.

As autoridades da China foram alvo de críticas da comunidade internacional devido ao tratamento dado ao dissidente, que é cego. A filha de Chen chegou a ser proibida de frequentar uma escola e vários amigos ou simpatizantes do dissidente que tentaram visitá-lo teriam sido espancados.

O caso de Chen ficou famoso no mundo todo. A secretária de Estado americana, Hillary Clinton, pediu várias vezes pela libertação do dissidente e deve visitar Pequim na próxima semana.

Boatos

Um ativista baseado nos Estados Unidos, que esteve em contato com Chen, confirmou que o dissidente saiu de Shandong, província que fica a oito horas de carro de Pequim.

"O que posso informar a vocês é que Chen, agora, está em um local 100% seguro em Pequim. É isso que posso dividir com vocês", disse à BBC por email Bob Fu, fundador da ChinaAid, ONG baseada no Estado americano do Texas.

Chen Guangcheng é conhecido como o "advogado descalço". Ele perdeu a visão durante a infância, não completou estudos jurídicos formais pois pessoas cegas não tem permissão de frequentar universidades na China.

Ele acusou autoridades locais de terem coagido mais de sete mil mulheres de sua província a se submeterem a abortos ou esterilizações.

O ativista também prestou assessoria jurídica a fazendeiros em disputas de terras e fez campanha pela melhora no tratamento de pessoas portadoras de deficiências.