Dois homens morrem em rodovia após tentativa de assalto

Ao correr, Souza foi atropelado por um carro e, com a batida violenta, arremessado em cima de um Renault Clio que trafegava no sentido contrário da via. Souza e o motorista do Clio, Rogério Antônio Arone, de 38 anos, morreram na hora com o impacto. Uma mulher que estava no banco do passageiro ficou ferida e foi encaminhada a um hospital da região.

Não foi constatado qualquer sinal de imperícia ou imprudência do motorista que atropelou João, já que, segundo o boletim de ocorrência, ele trafegava normalmente pela via em velocidade permitida.

Os assaltantes conseguiram fugir. O caso será investigado pelo 73º Distrito Policial (Jaçanã).