Dois são presos vendendo remédios falsificados no Rio

Dois homens foram presos em flagrante na tarde desta última quarta-feira, 26, no camelódromo da Central do Brasil, no Rio, acusados de vender remédios para impotência sexual falsificados.

José Marcelo da Silva, de 31 anos, e Otavio José da Silva, de 54 anos, foram presos após duas semanas de investigações sobre venda de medicamentos falsificados no centro da cidade.

Segundo a polícia, José Marcelo vendia os medicamentos falsificados dentro de um box do camelódromo da Central do Brasil e seu comparsa guardava a mercadoria dentro do bar em que era dono, na rua Coronel Atamouro Costa. O lucro obtido com a venda desses medicamentos era dividido entre os dois.

Com os presos, os policiais apreenderam 430 comprimidos de Pramil Forte, 700 comprimidos de Pramil, 180 comprimidos de Erofast e 10 comprimidos de Cialis, totalizando 1.320 medicamentos falsificados.

As investigações continuarão para tentar localizar a origem do medicamento e outros integrantes da quadrilha. As penas para esse tipo de crime são de dez a 15 anos de reclusão.