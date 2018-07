Dom Orani abençoa operários alpinistas do Redentor O arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, foi até o Cristo Redentor para dar a bênção aos operários especialistas em alpinismo que trabalham na obra do monumento, na manhã desta sexta-feira, 14. Paolo Dal Pino, presidente da Pirelli para América do Sul, empresa patrocinadora da obra, acompanhou a cerimônia. A bênção marcou o início do restauro e manutenção da estátua, cujo investimento é de R$ 1,9 milhões.