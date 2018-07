Duas vítimas de acidente em PE já foram identificadas Ao menos dois nomes das 16 vítimas do acidente aéreo na Região Metropolitana do Recife (PE), nesta manhã, já foram confirmados. Entre as vítimas está a professora Antonia Fernanda Jalles, de 45 anos, do Núcleo de Educação Infantil (NEI), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. De acordo com Teresa Régia Araújo de Medeiros, vice-diretora do NEI, a professora viajava a trabalho.