Dutra e Fernão Dias têm congestionamentos O motorista que trafegava pela Rodovia Fernão Dias, sentido capital paulista por volta das 19 horas deste domingo, 4, volta do feriado prolongado do Dia do Trabalho, enfrentava pontos de lentidão com parada entre os quilômetros 62 e 66, na região de Mairiporã, por conta do excesso de veículos e dos radares que obrigam os condutores a reduzirem a velocidade. Na Rodovia Presidente Dutra, também no sentido São Paulo, havia retenções na pista expressa, entre os quilômetros 229 e 231, na região de Guarulhos, e entre os quilômetros 219 e 221, na chegada à capital. Nas outras estradas paulistas, o movimento continuava intenso, mas não eram registrados lentidões nem congestionamentos, conforme informações das concessionárias e das polícias rodoviárias federal e estadual. Segundo a Ecovias, empresa que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, que liga a capital ao litoral sul paulista, entre 17 horas e 18 horas deste domingo, 4.400 carros subiram a serra em direção à capital paulista. Desde a 0 hora de quarta, 30, quando a contagem para o feriado foi iniciada, dos 195.200 veículos que passaram o feriado no litoral, 174.500 já retornaram para São Paulo, restando 20.700 carros na Baixada Santista.