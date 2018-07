Edifício na Favela do Moinho é implodido em São Paulo O edifício da Favela do Moinho, no centro de São Paulo, foi implodido às 17h35 deste domingo, com um pouco de atraso provocado por problemas técnicos. Aparentemente, a ação não foi totalmente bem-sucedida já que os quatro últimos andares do prédio permaneceram inteiros mesmo com a queda dos pavimentos abaixo.