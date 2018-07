Editoras criticam pedido da Amazon por novos domínios na web--mídia

As organizações afirmam que permitir que a Amazon tenha endereços na Internet com sufixos como ".book", ".author" e ".read" seria uma ameaça à competição, disse o jornal.

A Barnes & Noble também criticou a solicitação da Amazon, informou o jornal.

Um porta-voz da Amazon recusou-se a comentar sobre as objeções, de acordo com o Wall Street Journal.

No ano passado, a Internet Corporation for Assigned Names and Numbers deu início a um processo para permitir que organizações registrem novos sufixos para endereços na web, além de ".com" e ".edu".

O ambicioso plano para liberalizar os endereços na Internet atraiu 1.930 aplicações, quase metade originária da América do Norte, com a Amazona e o Google solicitando dezenas de domínios, incluindo ".cloud", ".buo" e ".book".

(Reportagem de Despica Toonkel)