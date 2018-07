Educação de SP abre 10 mil vagas de cursos de idiomas

A inscrição deve ser realizada no próprio CEL, mediante apresentação do comprovante de matrícula escolar e documento de identidade. No caso de alunos menores de 18 anos, é necessário a presença do responsável. As 10 mil vagas disponíveis são para cursos que terão início em agosto, com duração de três anos, divididos em seis semestres.

Segundo a pasta, as aulas de língua inglesa já fazem parte da grade curricular. Os CELs oferecem oportunidade para aprendizagem de um terceiro idioma. Para se inscrever, o interessado precisa ser aluno de escola estadual e estar frequentando cursos regulares ou supletivos - a partir da 6ª série do Ensino Fundamental. Estudantes de escolas técnicas estaduais também estão liberados. Mais informações no site www.educacao.sp.gov.br .