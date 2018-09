Egito proíbe Mubarak e família de viajarem, diz promotoria

El-Saeed não deu detalhes sobre as queixas investigadas, mas afirmou ter sido baixada uma ordem oficial e acrescentou que esse documento também congela o dinheiro e bens de Mubarak e família.

A proibição de viagens se segue a uma outra decisão da procuradoria, em 21 de fevereiro, de pedir o congelamento dos bens de Mubarak no exterior -- no primeiro sinal de que o conselho militar que assumiu o poder em 11 de fevereiro no Egito iria adota medidas contra o presidente deposto.

Informações da mídia indicam que a fortuna do ex-presidente pode totalizar bilhões de dólares e alguns opositores de Mubarak o acusam de ter se apropriado de riquezas do Egito, o mais populoso país árabe, mas assessores dele insistem que ele nada fez de errado.

Um levante que durou 18 dias pôs fim a 30 anos de governo de Mubarak e causou forte impacto em todo o Oriente Médio, onde protestos ameaçam vários governos, incluindo os da Líbia e Barein.

(Por Edmund Blair)