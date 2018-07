Eleição de premiê tailandês deve ocorrer na semana que vem A câmara baixa do Parlamento da Tailândia deve eleger um novo primeiro-ministro na semana que vem, disse uma importante autoridade parlamentar na terça-feira. "Após o rei aprovar o pedido para abrir uma sessão especial do Parlamento, o presidente da câmara deve marcar uma data na semana que vem para a eleição do primeiro-ministro", disse Pitoon Poomhiran, secretário-geral da câmara baixa, a jornalistas. Mais cedo, ele havia informado que já entregou o pedido ao rei Bhumibol Adulyadej. (Reportagem de Chalathip Thirasoonthrakul)