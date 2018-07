Em Agudos, não se paga nada há 10 anos Os 34.532 moradores de Agudos, a 330 quilômetros de São Paulo, não sabem o que é pagar tarifa de ônibus há dez anos. Os oito ônibus do serviço público municipal circulam das 5h30 à meia-noite e transportam de graça cerca de 12 mil passageiros/dia. A iniciativa, do ex-prefeito José Carlos Octaviani (PMDB), agradou tanto que os sucessores decidiram preservá-la. A tarifa zero rendeu dividendos políticos ao idealizador: o atual prefeito, Everton Octaviani (PMDB), é partidário e sobrinho do ex-prefeito.