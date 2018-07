Em Gravataí-RS, acidente mata 2 e fere 4 em prédio O desabamento de vigas e de parte do teto de um pavilhão industrial em construção matou hoje dois operários e deixou outros quatro feridos em Gravataí (RS). Os trabalhadores estavam montando o telhado da construção e caíram de uma altura de dez metros após queda de vigas. Todas as vítimas foram levadas com vida a dois hospitais. Duas morreram durante o dia. No final da tarde, os feridos permaneciam internados. A obra foi embargada para perícias.