Em SP, ônibus fretados invadem Av. dos Bandeirantes Motoristas de ônibus fretados aproveitam a melhora no trânsito da Avenida dos Bandeirantes, na zona sul de São Paulo, para invadir as faixas do meio e da esquerda. Os caminhões saíram da avenida e migraram para o Rodoanel, após a inauguração do Trecho Sul, há duas semanas. Para quem passa na Bandeirantes de carro, apesar de enfrentar menos lentidão, encontra agora os ônibus no lugar dos caminhões.