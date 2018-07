Embarcação vira com cerca de 185 a bordo no Rio Negro Uma embarcação virou nesta tarde com cerca de 185 pessoas a bordo no Rio Negro, em Manaus, no Amazonas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o barco Carolina do Norte deixava o porto de Manaus com destino a Santarém, no Pará, levando muitas crianças e idosos. A embarcação naufragou por volta das 14 horas. Até o momento não há informações sobre vítimas