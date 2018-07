Embarque de carne de frango do Brasil sobe 2,3% em outubro-Ubabef

O volume maior ajudou a puxar a receita com as vendas externas, que atingiu 717 milhões de dólares, alta de 1,4 por cento.

No acumulado do ano, as exportações tiveram pequeno incremento de 1 por cento em volume, para 3,26 milhões de toneladas.

No acumulado do ano até outubro, a receita recuou 6 por cento, totalizando 6,33 bilhões de dólares.

A indústria vem sentindo o efeito do salto de 40 por cento nos custos com insumos, que reduziu as margens do setor neste ano, mas tem se apoiado nos volumes maiores para compensar a alta.

"As exportações de carne de frango vêm equilibrando o setor em meio ao cenário hostil que ainda afeta as agroindústrias, já que o mercado interno absorveu somente a metade do aumento dos nossos custos", disse Francisco Turra, presidente executivo da Ubabef.

O executivo acrescentou que diante deste cenário, a Ubabef tem empenhado esforços para abrir novos mercados, como o Panamá, Malásia e Índia, além de expandir negócios onde já opera.

O aumento dos custos teve impactos significativos no setor, e a indústria já trabalha com a expectativa de primeiro recuo na produção de frangos desde 2000.

(Reportagem Fabíola Gomes)