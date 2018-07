Embraer faz acordo de US$4 bi com Republic Airways A Embraer anunciou nesta quinta-feira que assinou acordo com a Republic Airways para a venda de até 47 jatos modelo 175. A operação inclui ainda opções de compra para 47 aviões adicionais, o que pode levar o valor do negócio para cerca de 4 bilhões de dólares no total, segundo preços de tabela das aeronaves.