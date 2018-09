Encontrados corpos de funcionários em mina de SC Os bombeiros encontraram os corpos dos dois funcionários da empresa Carbonífera Criciúma que estavam desaparecidos desde a madrugada de hoje, após a explosão de um cilindro de gás usado para soldar equipamentos dentro de uma mina em Lauro Müller, Santa Catarina. Genivaldo da Silva, de 33 anos, e Loreni Hoffmann, de 34 anos, foram encontrados a cinco quilômetros da entrada da mina. Segundo o major Carlos Moisés da Silva, do batalhão do Corpo de Bombeiros de Tubarão, técnicos aguardam a liberação da mina para darem início à análise que vai identificar a causa do acidente. De acordo com a assessoria da empresa, 27 funcionários trabalhavam na manutenção da mina, quando ocorreu um problema em um equipamento de solda, com um cilindro de oxicetileno. A explosão aconteceu por volta das 4 horas, em uma oficina de manutenção, localizada no subsolo da mina. Dos 25 funcionários resgatados com vida, 12 apresentaram ferimentos leves e um teve traumatismo crânio-encefálico. O acidente deixou dois mortos.